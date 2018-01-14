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Более 10 человек погибли из-за морозов в США

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Пожалуй, эту зиму американцы нескоро забудут! Из-за аномальных морозов в Штатах погибли более 10 человек. Снег выпадает со скоростью примерно 5 см/ч. Через восточную и центральную части страны проходит холодный фронт. Температура держится около минус 6,5 градуса. В южных штатах обильный мокрый снег и ледяной дождь. Людей просят не садиться за руль — дороги очень скользкие.

В некоторых городах холода вернулись после недолгого потепления. Большое количество снега на шоссе, мостах и тротуарах превратилось в лед. На трассе близ Нэшвилла уже произошло несколько аварий. Неприятных сюрпризов от погоды ждут жители северных районов. Из Канады придет зимний шторм. Он будет бушевать до вторника. Ожидаются перебои с электричеством и задержки авиарейсов. 

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