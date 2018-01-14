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Более 12 млн банок опасного детского питания изымут в 83 странах

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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В 83 странах отзовут зараженное сальмонеллой детское питание компании Lactalis. Всего планируют изъять более 12 млн банок. Об этом сообщил глава компании Эмманюэль Бенье.

«Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться», –– сказал Бенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что решение об отзыве продукции принято после консультаций с министерством экономики Франции.

Информация об опасном детском питании появилась в 2017 году. После чего концерн отозвал несколько партий продукции, произведенной на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года.

При этом в январе 2018 года выяснилось, что некоторые торговые сети продолжали распространять продукцию.

Поставки фирмы распространяются на 66 стран, включая 12 стран – участниц ЕС. Дело взял на контроль президент Франции Эммануэль Макрон, который поручил главе Минфина Брюно Ле Мэру допросить представителей всех причастных к скандалу сторон.

Во Франции сальмонеллезом в результате использования продукции Lactalis заразились 35 детей. В Испании пока зафиксирован один случай. Пострадавшим обещали компенсации.

Бенье также отметил, что бактерии сальмонеллы могли попасть на завод в ходе технических работ в первом квартале 2017 года.

В декабре Роспотребнадзор предупредил об обнаружении сальмонеллеза в детском питании Lactalis. Данная продукция также продается под брендами Milumel et Picot, Carrefour. На территорию Российской Федерации данное детское питание не поступало.

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