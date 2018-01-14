Губернатор Гавайев извинился за объявление ложной ракетной тревоги

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге принес извинения за ложные сообщения о приближении баллистической ракеты к островам, разосланные жителям штата.

Иге пообещал принять меры, чтобы подобный инцидент больше не повторился.

«Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент», –– приводит телеканал ABC выдержку из выступления губернатора гавайской столицы Гонолулу.

Глава штата отметил, что к ошибке привел человеческий фактор. Во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций случайно нажал не на ту кнопку, вследствие чего жителям, радиостанциям и телеканалам было отправлено сообщение о ракетной атаке.

«Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев. Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры, с тем чтобы такого не повторилось снова», –– сказал Иге, отметив, что теперь за отправку экстренных сообщений будут отвечать два сотрудника.

Утром 13 января жители Гавайев получили сообщение о приближении баллистической ракеты, это вызвало панику на островах. Информация о том, что тревога ложная, появилась только через 40 минут.

В Тихоокеанском командовании американских ВС сообщили, что летящих в сторону Гавайских островов баллистических ракет замечено не было.

Об инциденте проинформировали президента Дональда Трампа. Власти США начали расследование.

11 января портал iz.ru сообщил о ракетной атаке на Саудовскую Аравию. Баллистическая ракета была перехвачена Силами противовоздушной обороны.