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Аэропорт на территории базы ВВС Австралии закрыт из-за степных пожаров

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Гражданский аэропорт, расположенный на территории базы ВВС в австралийском городе Ньюкасл, закрыт из-за степных пожаров.

Об этом заявила в соцсетях администрация воздушной гавани в воскресенье, 14 января.

«Все входящие и исходящие рейсы в аэропорту Ньюкасла сегодня отменены», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, местным жителям рекомендовано не выходить из своих домов и предпринять меры по защите.

6 января портал iz.ru сообщал, что лесные пожары в Австралии не утихают из-за рекордной жары и сильного ветра. Огонь распространяется очень быстро, его не удается взять под контроль.

Горят жилые дома в штатах Виктория и Южная Австралия, уничтожены около 600 зданий, порядка 30 человек обратились в больницы, отравившись едким дымом. Люди не могут покинуть горящие районы - огонь блокирует дороги. Напомним, что в Южном полушарии сейчас лето.

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