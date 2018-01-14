Израиль уничтожил тоннель боевиков под КПП на границе с сектором Газа
Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали очередной тоннель, прорытый палестинскими боевиками из сектора Газа на территорию еврейского государства.
Об этом рассказала пресс-служба вооруженных сил страны.
«Сегодня утром Армия обороны Израиля завершила уничтожение террористического туннеля, который вел на израильскую территорию под переходом «Керем-Шалом», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что это уже третий за два месяца уничтоженный тоннель боевиков.
10 декабря израильские военные уничтожили подземный тоннель, прорытый на территорию еврейского государства из города Хан-Юниса в центральной части сектора Газа.
В октябре при аналогичной ситуации под землей погибли 12 членов вооруженных группировок из сектора Газа.
Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.