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Израиль уничтожил тоннель боевиков под КПП на границе с сектором Газа

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали очередной тоннель, прорытый палестинскими боевиками из сектора Газа на территорию еврейского государства.

Об этом рассказала пресс-служба вооруженных сил страны.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля завершила уничтожение террористического туннеля, который вел на израильскую территорию под переходом «Керем-Шалом», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что это уже третий за два месяца уничтоженный тоннель боевиков.

10 декабря израильские военные уничтожили подземный тоннель, прорытый на территорию еврейского государства из города Хан-Юниса в центральной части сектора Газа.

В октябре при аналогичной ситуации под землей погибли 12 членов вооруженных группировок из сектора Газа.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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