СК займется случаем с высаженной из автобуса из-за пяти рублей школьницей

Следственный комитет займется проверкой случая, когда кондуктор в Тюмени высадил школьницу на мороз из-за пяти рублей.

Об этом заявила старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

15-летняя девочка отправилась в гости к бабушке, однако у нее не хватило пяти рублей для оплаты проезда, и кондуктор высадил ее на остановке, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в то время, когда в Тюмени стоял мороз в 25 градусов ниже нуля.

22 декабря пермский суд признал виновной 33-летнего кондуктора автобуса в смерти пассажирки от инсульта по статье «Оставление в опасности».

В январе 2017 года пострадавшая женщина ехала на автобусе и потеряла сознание, однако ни водитель, ни кондуктор не заметили, что она не вышла на конечной остановке со всеми пассажирами.

Лишь когда автобус оказался в таксопарке, к женщине приехали врачи, но время было упущено.