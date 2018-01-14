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СК займется случаем с высаженной из автобуса из-за пяти рублей школьницей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Следственный комитет займется проверкой случая, когда кондуктор в Тюмени высадил школьницу на мороз из-за пяти рублей.

Об этом заявила старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

15-летняя девочка отправилась в гости к бабушке, однако у нее не хватило пяти рублей для оплаты проезда, и кондуктор высадил ее на остановке, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в то время, когда в Тюмени стоял мороз в 25 градусов ниже нуля.

22 декабря пермский суд признал виновной 33-летнего кондуктора автобуса в смерти пассажирки от инсульта по статье «Оставление в опасности».

В январе 2017 года пострадавшая женщина ехала на автобусе и потеряла сознание, однако ни водитель, ни кондуктор не заметили, что она не вышла на конечной остановке со всеми пассажирами.

Лишь когда автобус оказался в таксопарке, к женщине приехали врачи, но время было упущено.

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