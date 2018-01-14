ЛНР заявила об отсутствии нарушений перемирия в Донбассе

Народная милиция провозглашенной Луганской Народной Республики не зафиксировала нарушений перемирия за минувшие сутки в Донбассе со стороны украинской армии.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Несмотря на то что контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня с 23 декабря, стороны внутриукраинского конфликта неоднократно обвинили друг друга в нарушении перемирия.

13 января в ЛНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими снайперами.

Военная операция на востоке Украины проводится властями страны с апреля 2014 года.