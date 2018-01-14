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Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар произошел в жилом доме московского района Братеево, в здании загорелись три балкона. Об инциденте сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 10 кв. м.

«В жилом доме по адресу: ул. Братеевская, д. 35, корп. 3, произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах», — приводит комментарий представителя МЧС АГН «Москва».

К настоящему моменту пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

14 января портал iz.ru писал, что в результате пожара в деревянном частном доме поселка Первомайского в «новой Москве» погибли два человека.

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