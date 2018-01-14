Два человека погибли при пожаре в «новой Москве»

Пожар произошел в «новой Москве» в субботу, деревянный частный дом сгорел в поселке Первомайское. В ГУ МЧС России по Москве отметили, что по прибытии пожарных на место происшествия дом горел на площади 40 кв. м.

Сотрудники МЧС в ходе разбора завалов обнаружили тела двух погибших человек, отмечает телеканал «360».

РИАМО добавляет, что пожар возник в СНТ «Десна». Причины пожара выясняются, проводится расследование.

Ранее стало известно, что появилось видео пожара в Подмосковье, в ходе которого сгорели три автомобиля.