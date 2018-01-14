Замгоссекретаря США по вопросам беженцев подал в отставку

Заместитель госсекретаря США по вопросам беженцев Саймон Хеншоу подал в отставку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на электронное письмо дипломата своим коллегам.

Он покинет свой пост через несколько дней.

По словам Хеншоу, его уход не связан с политикой президента США Дональда Трампа, который ограничил въезд беженцев. Дипломат пояснил, что привык менять место работы каждые два-три года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол США в Панаме ушел в отставку из-за нежелания «служить Трампу».