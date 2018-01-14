Прямой эфир

Жертвами автомобильной аварии под Новосибирском стали шесть человек

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек стали жертвами автомобильной аварии в Новосибирской области, еще трое пострадали. Об инциденте сообщило региональное управление МВД.

Как пояснили в правоохранительных органах, около 10:30 по местному времени (06:30 мск) на 111-м км трассы столкнулись автомобили Toyota Opa и Honda Stream.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения главка.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента.

13 января в результате ДТП в Володарском районе Нижегородской области на 345-м км трассы Москва–Уфа погибли три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после ДТП с 12 пострадавшими в Петербурге
Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017