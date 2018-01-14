Жертвами автомобильной аварии под Новосибирском стали шесть человек

Шесть человек стали жертвами автомобильной аварии в Новосибирской области, еще трое пострадали. Об инциденте сообщило региональное управление МВД.

Как пояснили в правоохранительных органах, около 10:30 по местному времени (06:30 мск) на 111-м км трассы столкнулись автомобили Toyota Opa и Honda Stream.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения главка.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента.

13 января в результате ДТП в Володарском районе Нижегородской области на 345-м км трассы Москва–Уфа погибли три человека.