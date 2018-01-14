Бондарев уличил США в попытке «валить с больной головы на здоровую» в доктрине

США в новой ядерной доктрине приписывают России то, в чем обвиняют их самих. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор напомнил, что ранее Вашингтон в своей стратегии нацбезопасности отнес Россию и КНР к числу главных угроз для Соединенных Штатов.

«Мы прекрасно понимаем, что угроза в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию», — приводит «РИА Новости» комментарий Виктора Бондарева.

Он пояснил, что представители США периодически прибегают к таким выражениям, как «превентивный ядерный удар», однако единственной страной в истории, применившей ядерное оружие против мирного населения, была не Россия и не СССР. Таким образом, в ядерной доктрине Вашингтон «пытается валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих», утверждает глава комитета верхней палаты парламента РФ.

​«Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не как наступательное оружие», — заявил сенатор.

Ранее издание Huffington Post опубликовало несекретную часть американской доктрины, в которой Москве вменяется в вину несоблюдение условий ряда соглашений и уклонение от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.