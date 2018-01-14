Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США. Мэннинг подала соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию и хочет представлять штат Мэриленд.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Chelsea Manning, the transgender former Army intelligence analyst convicted of leaking classified documents, is running for U.S. Senate in Maryland. https://t.co/e5CqpenYuL — AP South U.S. Region (@APSouthRegion) January 13, 2018

Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году. Он признался в передаче сайту документов о действиях США в Ираке и Афганистане. Офицера признали виновным в шпионаже и приговорили к 35 годам тюрьмы. Во время нахождения в тюрьме Брэдли сделал операцию по смене пола и стал Челси. В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла на свободу.