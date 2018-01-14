Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США. Мэннинг подала соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию и хочет представлять штат Мэриленд.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году. Он признался в передаче сайту документов о действиях США в Ираке и Афганистане. Офицера признали виновным в шпионаже и приговорили к 35 годам тюрьмы. Во время нахождения в тюрьме Брэдли сделал операцию по смене пола и стал Челси. В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла на свободу.