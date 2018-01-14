Прямой эфир

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США. Мэннинг подала соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию и хочет представлять штат Мэриленд.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году. Он признался в передаче сайту документов о действиях США в Ираке и Афганистане. Офицера признали виновным в шпионаже и приговорили к 35 годам тюрьмы. Во время нахождения в тюрьме Брэдли сделал операцию по смене пола и стал Челси. В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Ключевой союзник Трампа в сенате ушел в отставку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017