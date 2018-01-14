Прямой эфир

Министр экономики Швейцарии назвал Трампа желанным гостем в стране

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jakob Ratz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп является желанным гостем в Швейцарии, заявил начальник Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман.

«Он — желанный гость, поскольку представляет основную державу в мире», — сказал министр в интервью телеканала TSR, отвечая на вопрос журналиста.

Он также отметил, что заинтересован в разговоре с Дональдом Трампом «как политик с политиком», так как Шнайдер-Амман тоже пришел в правительство из бизнеса.

Ранее стало известно, что американский лидер намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января. В ходе визита в Давос Трамп будет продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности и по содействию американским рабочим. Кроме того, президент США договорился о встрече в Давосе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Швейцарцы собирают подписи против визита Трампа в Давос
Страны Африки потребовали извинений от Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017