Министр экономики Швейцарии назвал Трампа желанным гостем в стране

Президент США Дональд Трамп является желанным гостем в Швейцарии, заявил начальник Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман.

«Он — желанный гость, поскольку представляет основную державу в мире», — сказал министр в интервью телеканала TSR, отвечая на вопрос журналиста.

Он также отметил, что заинтересован в разговоре с Дональдом Трампом «как политик с политиком», так как Шнайдер-Амман тоже пришел в правительство из бизнеса.

Ранее стало известно, что американский лидер намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января. В ходе визита в Давос Трамп будет продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности и по содействию американским рабочим. Кроме того, президент США договорился о встрече в Давосе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.