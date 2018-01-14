Власти и оппозиция Венесуэлы продолжат переговоры 18 января

Новый раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начнется 18 января в Доминиканской Республике, сообщил МИД страны. В ведомстве также отметили, что переговоры завершились с большим прогрессом, передает «РИА Новости».

«День переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы заканчивается сегодня (в субботу. — Ред.) с большим прогрессом. Следующий раунд назначен на четверг, 18 января, в здании МИД Доминиканы», — говорится в сообщении МИД республики в Twitter.

Недавно закончившийся раунд переговоров длился три дня. Власти Венесуэлы представлял министр связи и информации Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес, делегацию оппозиции возглавлял депутат Национальной ассамблеи парламента Хулио Борхес. Посредниками на встрече выступали министры иностранных дел Чили, Мексики, Боливии, Никарагуа и других стран Латинской Америки.