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Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска

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Решением главы Удмуртии Александра Бречалова в отставку отправлен мэр города Воткинска Владимир Перевозчиков. Пресс-служба правительства региона уточняет, что причиной отставки стала утрата доверия.

Власти региона заявляют, что в Воткинске не организована работа с обращениями граждан. Об этом говорит то, что в 2017 году количество жалоб с их стороны выросло в полтора раза. «Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Бречалова.

В декабре глава Удмуртии поручил проверить данные о росте тарифов в транспорте.

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