Полевую кухню открыли в портах закрытой Керченской паромной переправы

Для пассажиров закрытой из-за непогоды Керченской паромной переправы открыли полевую кухню, организована доставка еды и воды. По данным «РИА Новости», со стороны Крыма парома ожидают 213 транспортных средств, а со стороны материка — 322.

В круглосуточном режиме работают медицинские пункты.

Причиной приостановки работы переправы стал сильный ветер, порывы достигают скорости 20–25 м/с. В Крыму и Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.