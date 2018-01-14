Нетаньяху посетит Индию с шестидневным визитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 января посетит Индию с шестидневным визитом, в ходе которого встретится со своим коллегой — главой правительства страны Нарендрой Моди. Об этом пишет «РИА Новости».

Эта поездка является демонстрацией беспрецедентного развития отношений двух государств в сфере политики, экономики и обороны. В ходе визита главу правительства Израиля будет сопровождать делегация из более чем сотни предпринимателей.

«Визит дает возможность укрепить сотрудничество с крупной мировой державой в сферах экономики, обороны, технологий и туризма. Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди — близкий друг Израиля и мой друг. Я ценю, что он будет лично сопровождать меня значительную часть визита», — отметил Биньямин Нетаньяху.

Делегация Израиля посетит несколько регионов Индии, а также встретится с бизнесменами Болливуда. Кроме того, представители двух стран запланировали подписание пакета двусторонних соглашений.

Ранее портал iz.ru писал, что премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен 14 ноября посетит Эстонию с двухдневным визитом.