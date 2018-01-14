Шесть человек погибли при пожаре на севере Португалии

Возгорание возникло в одном из зданий населенного пункта Вила-Нова-да-Раинья на севере Португалии, в огне погибли шесть человек. Власти страны сообщают о 60 пострадавших при пожаре.

Предварительно, причиной пожара назван взрыв отопительного прибора. К эвакуации людей привлекались вертолеты, сообщает ТАСС.

Пожар удалось потушить, на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в субботу сообщалось, что локализован крупнейший за всю историю штата Калифорния пожар «Томас», бушевавший на 1140 кв. км.