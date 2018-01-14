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Каир призвал расследовать задержание шедшего в Ливию судна с взрывчаткой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Wang Ying
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Каир призвал Совбез ООН начать международное расследование после задержание судна, которое должно было доставить из Турции в Ливию груз взрывчатки. Об этом сообщил официальный представитель МИД Египта.

«Дипломатическим миссиям в государствах — членах Совбеза ООН, постпредству Египта поручено принять меры, чтобы выяснить достоверность этой информации, потребовать от комиссии по антиливийским санкциям в СБ ООН расследовать инцидент в соответствии с запросом ливийских властей», — приводит его комментарий «РИА Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные инциденты являются нарушением эмбарго на поставку вооружений Ливии и подрывают усилия ООН по политическому урегулировании в стране. Кроме того, поставка вооружений создает угрозу для безопасности Египта и негативно сказывается на борьбе с терроризмом.

Судно с взрывчаткой было задержано береговой охраной Греции 6 января, оно шло под флагом Танзании. После проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что в его контейнерах содержатся взрывчатые вещества и детонаторы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит поставок оружия из США курдам в Сирию.

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