Турция перебросила тяжелую военную технику на границу с Сирией

Решение о перебросе колонны военной техники на границу с Сирией приняло руководство Турции. Среди вооружений, прибывших на сирийскую границу, не только артиллерийские орудия, но и танки. По данным «Газета.ру», журналистам удалось увидеть пять танков, направлявшихся к границе в провинцию Хатай.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что военнослужащие Турции уже открывали огонь по позициям курдов в провинции Алеппо в Сирии. Ранее стало известно, что турецкая армия может в течение недели начать операцию против курдов на северо-западе Сирии, а президент страны Эрдоган пригрозил «оторвать головы» курдским террористам.