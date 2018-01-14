СК узнал причину взрыва в жилом доме в Омске

Взрыв в пятиэтажном доме в Омске произошел из-за недавно заправленного газового баллона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной главк Следственного комитета.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», — цитирует ФАН сообщение СК.

В настоящий момент на заправке, где был заправлен баллон, проводится обыск и изымается документация.

Взрыв газа в одной из квартир в омской пятиэтажке произошел 12 января. В результате были разрушены стены квартир на втором этаже, а также произошло нарушение несущих конструкций. Семь человек пострадали, шестеро из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Жители дома были эвакуированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Власти города сообщили, что разработают план по восстановлению поврежденного дома после того, как его обследуют комиссия и сотрудники МЧС. Здание будет проверено с помощью специального диагностического комплекса «Струна», который был доставлен в город из Тюмени.