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Уголовное дело возбуждено после ДТП с 12 пострадавшими в Петербурге

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Фото: IZ.RU
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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП с маршрутным такси, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Как передает телеканал «78», инцидент произошел днем 12 января на пересечении Софийской улицы и Колпинского шоссе. Автобус, принадлежащий компании «Питер Авто», врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате инцидента пострадали водитель автобуса и 11 пассажиров. Водитель большегруза в момент аварии был снаружи, он не получил повреждений.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным Госавтоинспекции, виновником ДТП является водитель микроавтобуса, который выбрал неправильный скоростной режим.

13 января портал iz.ru писал, что в результате дорожной аварии в Санкт-Петербурге погибли три человека. По предварительным данным, легковой автомобиль пытался на большой скорости уйти от преследования полиции и врезался в столб.

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