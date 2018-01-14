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Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 82 человек

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Фото: ТАСС/Зорикто Дагбаев
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Число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ увеличилось до 82 человек, 55 их них госпитализированы. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на МВД по Бурятии.

У пострадавших, среди которых беременные женщины и дети, обнаружили острую кишечную инфекцию, а у 12 из них — сальмонеллез. Почти все они заказывали салат «Цезарь с курицей».

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Однако врачи предполагают, что все отравившиеся поправятся через три-четыре дня.

Тем временем Роспотребнадзор начал проверку заведения. При первом осмотре были выявлены грубейшие нарушения санитарных норм. Деятельность кафе приостановлена, дело направлено в суд.

Ранее портал iz.ru сообщал, что кишечную палочку нашли в 30% роллов Петербурга

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