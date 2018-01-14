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Восстановлено прерванное из-за аварии энергоснабжение в Дагестане

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Энергетики восстановили подачу электричества в горные районы республики Дагестан. Ранее сообщалось, что авария на линиях электропередач произошла из-за непогоды.

ТАСС передает, что ремонтные работы провели специалисты Гергебильских и Хунзахских электросетей. Они в кратчайшие сроки полностью восстановили ранее нарушенное электроснабжение Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов.

Ранее в субботу без света в трех районах Дагестана остались около 60 тыс. человек. 10 января сильный ветер и снегопад оставили без света 12 тыс. жителей Дагестана.

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