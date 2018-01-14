Де Мистура призвал найти убийц члена платформы «Каир» в Дамаске
Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал найти виновных в убийстве члена платформы «Каир» объединенной сирийской оппозиции.
Мунир Даниш был сбит автомобилем недалеко от его дома в Дамаске и умер в больнице.
«Де Мистура шокирован и огорчен вестью о смерти в дамасской больнице Мунира Дарвиша после того, как недалеко от дома неизвестный совершил на него наезд», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения, полученного из офиса дипломата.
«Спецпосланник призывает определить виновных и наказать их», — заключается в документе.
В конце декабря сообщалось, что Сергей Лавров, Сергей Шойгу и де Мистура обсудили урегулирование в Сирии.