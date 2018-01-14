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Актер Марк Уолберг перечислил $1,5 млн в поддержку жертвам домогательств

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американский актер Марк Уолберг после скандала с разницей между его гонораром за пересъемки фильма «Все деньги мира» и гонораром его партнерши, актрисы Мишель Уильямс, решил передать всю сумму в фонд помощи пострадавшим от домогательств. Об этом пишет интернет-портал Deadline.

По его данным, средства в размере $1,5 млн будут зачислены на счет благотворительного фонда Time's Up, который оказывает юридическую помощь жертвам изнасилований и домогательств.

Скандал разгорелся после сообщений американских СМИ о том, что Марку Уолбергу заплатили за пересъемки $1,5 млн, в том время как его экранная партнерша Мишель Уильямс получила всего около $1 тыс. Этим фактом возмутились правозащитники, выступающие за справедливую оплату труда.

«В последнее время мой гонорар за пересъемки фильма «Все деньги мира» получил широкое обсуждение. Я на 100% поддерживаю борьбу за справедливую оплату труда, и я жертвую $1,5 млн в фонд помощи Time's Up от имени Мишель Уильямс», — заявил актер.

Режиссер Ридли Скотт принял решение переснять часть сцен фильма «Все деньги мира» после скандала с обвиненным в сексуальных домогательствах актером Кевином Спейси, который исполнил в картине роль миллиардера Джона Пола Гетти. В новом варианте киноленты его заменил 87-летний Кристофер Пламмер.

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