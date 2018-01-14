Иномарка сбила школьницу в Москве

Иномарка сбила 13-летнюю школьницу на северо-востоке Москвы, автомобиль наехал на девочку, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу около метро «Медведково».

По данным ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве. Наезд произошел около дома № 13 по Широкой улице.

«Пострадавшая госпитализирована», — добавляет агентство, обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее в субботу три человека погибли в ДТП в Нижегородской области.