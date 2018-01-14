Попугая спасли от гибели на морозе в Амурской области

Попугая спасли от гибели на улице почти в 30-градусный мороз в Благовещенске в Амурской области.

В районе улиц Трудовая и Шимановская местный житель обнаружил на ветке дерева попугая. Мужчина взял его и отогрел. Еще порядка 20 мин. на холоде, и птица бы погибла от мороза, сообщила «Амурская служба новостей».

Спаситель рассказал, что начал ходить вокруг дома, возле которого нашел попугая, в надежде, что хозяева обнаружат пропажу и пойдут его искать. И действительно, через некоторое время он увидел в окне женщину, которая явно что-то выглядывала на улице.

Поинтересовавшись, не ее ли это любимец, мужчина отдал выскочившей на улицу хозяйке попугая. Владелица попугая рассказала, что она решила проветрить квартиру и не заметила, как он вылетел.