Прямой эфир

Попугая спасли от гибели на морозе в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попугая спасли от гибели на улице почти в 30-градусный мороз в Благовещенске в Амурской области.

В районе улиц Трудовая и Шимановская местный житель обнаружил на ветке дерева попугая. Мужчина взял его и отогрел. Еще порядка 20 мин. на холоде, и птица бы погибла от мороза, сообщила «Амурская служба новостей».

Спаситель рассказал, что начал ходить вокруг дома, возле которого нашел попугая, в надежде, что хозяева обнаружат пропажу и пойдут его искать. И действительно, через некоторое время он увидел в окне женщину, которая явно что-то выглядывала на улице.

Поинтересовавшись, не ее ли это любимец, мужчина отдал выскочившей на улицу хозяйке попугая. Владелица попугая рассказала, что она решила проветрить квартиру и не заметила, как он вылетел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экологи спасли около 100 замерзающих черепах во Флориде
В Тольятти полицейский спас школьника из замерзшей реки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017