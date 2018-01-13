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Рыбная биржа может быть создана в Приморье

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Рыбная биржа на территории рыбного порта может быть создана во Владивостоке в Приморском крае, сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

По заказу правительства края разрабатывается проект по созданию рыбной биржи, на которой будут проводиться аукционы. На этих аукционах возможно будет купить разнообразные рыбные продукты, сообщило Vostokmedia.

Располагаться биржа будет на территории современного порта Владивостока. Участок уже выделен. По договору, японское холодильное оборудование, для хранения рыбы, приобретет порт.

Вместимость холодильника будет порядка 35–40 тыс. тонн продукции. Стоимость такого большого холодильно-складского комплекса оценена приблизительно в 1,2 млрд рублей. Проект должен быть сдан через два года.

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