Второй конкурс снежных скульптур начался в Хабаровске

Второй конкурс снежных скульптур «Узоры Амура. Берега Хабаровска» начался в Хабаровске сегодня, 13 января, на набережной города.

Творческий союз художников России и правительство Хабаровского края организовали проведение второго конкурса скульптур из снега. Участниками стали 10 команд из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

Создание скульптур началось сегодня, 13 января. На реализацию своих замыслов у художников есть время в течение выходных. Результаты будут объявлены в понедельник.

Участвующие команды должны будут предоставить судьям композиции, выполненные из снежных кубов объемом в 3 м. Полет фантазии создателей не ограничен какими-либо рамками.

Различные темы были выбраны участниками. Кто-то взял за основу культурные традиции, кто-то — природу региона. Оценивать конкурсные работы и присуждать призовые места будет компетентное жюри.