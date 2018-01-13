Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический грузовой корабль Dragon приводнился у побережья Калифорнии в Тихом океане, сообщила частная космическая компания SpaceX. Посадка прошла успешно, на борту корабля находится около 1,9 т груза.

«Подтверждено, что Dragon успешно приводнился», — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Космический корабль должны доставить в порт города Лонг-Бич, пишет РБК. На борту корабля находятся результаты научных экспериментов, в частности 20 живых лабораторных мышей. Следующий запуск космического грузовика Dragon назначен на 15 декабря. Пуск состоится с базы США на мысе Канаверал.