Штормовое предупреждение объявлено в Оренбургской области

Морозы стали причиной объявления штормового предупреждения в Оренбургской области, резкое снижение температуры воздуха прогнозируется в ночь на 14 января.

В региональном главке МЧС отмечают, что столбики термометров могут опуститься до -33 градусов, об этом сообщает ТАСС. Понижение температуры воздуха может вызвать чрезвычайные ситуации, аварии на объектах ЖКХ и энергетики, предупреждают спасатели.

Ранее сообщалось, что традиционных морозов в Москве на Крещенье не ожидается.