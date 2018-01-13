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Мужчина устроил резню в церкви в пригороде Мехико

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Фото: REUTERS/Troy Merida
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Вооруженный ножом мужчина убил одного и ранил еще четверых в церкви в Экатепеке, неблагополучном пригороде столицы Мексики. Преступнику удалось скрыться с места преступления, однако полиция задержала.

Как передает ТАСС, в момент нападения мужчина, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранительные органы выясняют мотивы злоумышленника.

В 2017 году Мексика столкнулась с самым высоким уровнем насилия за последние несколько десятков лет. По данным властей, за десять месяцев прошлого года в стране было совершено более 23,1 тыс. убийств. Портал iz.ru писал о том, что в ночь на 7 января в Мехико был убит журналист одного из самых влиятельных и читаемых изданий Universal. На Хосе Херардо Мартинеса напали двое злоумышленников. При попытке ограбления он получил огнестрельное ранение в живот.

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