Восемь человек были ранены при взрыве в центре албанского Шкодера

Восемь человек пострадали в результате взрыва мотоцикла в центре албанского города Шкодер рядом с границей Черногории. Об этом сообщил телеканал RTCG.

Инцидент произошел днем 13 января близ офиса сербско-черногорского национального меньшинства. Взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу рядом со зданием. В результате пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Легкие ранения также получила корреспондент телеканала Райка Гардашевич.

По данным полиции, злоумышленники планировали атаковать местного бизнесмена Люльзима Кулу. По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента.

7 января группа неизвестных обстреляла автомобиль футболиста турецкого происхождения Дениза Наки. Нападение произошло близ города Дюрен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии.