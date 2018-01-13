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Следователи назвали гранату возможной причиной взрыва в квартире в Подольске

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Фото: IZ.RU
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В ГСУ СК РФ по Московской области рассказали, что причиной взрыва в одном из домов в Подольске стала граната, которую, по предварительным данным, нашли погибшие жильцы квартиры накануне. 

«Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении iz.ru.

По факту гибели хозяйки квартиры и ее сожителя было возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире № 19 дома 9/48 на улице Красная. На телах погибших были обнаружены рваные раны.

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