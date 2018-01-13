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Эксперт прокомментировал операцию по уничтожению атаковавших Хмеймим боевиков

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Фото: Министерство обороны Рф
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Военный эксперт ‍Александр Жилин прокомментировал успешное проведение спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года. По его словам, ликвидировать террористов удалось благодаря хорошей подготовке и сильному боевому духу российских военных.

«Это представители специальных подразделений. Их подготовка имеет высочайший уровень», — сказал он журналистам РЕН ТВ.

Специалист также отметил, что российским военным приходится сражаться с настоящими профессионалами в деле ведения войны — террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России). Каждый день россияне демонстрируют настоящий героизм и профессионализм в Сирии, считает он.

Об уничтожении террористов в Минобороны РФ сообщили 12 января. Спецоперация была поведена в ответ на то, что российская база Хмеймим подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года. В результате атаки погибли двое военнослужащих, а появившаяся позже в СМИ информация об уничтожении семи самолетов оказалась ложной.  

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