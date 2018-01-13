Турция выступает против привилегированного партнерства с ЕС

Турция выступает против привилегированного партнерства с Европейским союзом. Об этом заявил в субботу, 13 января, министр по делам ЕС Омер Челик.

«Любая инициатива, которая предполагает предоставление Турции статуса привилегированного партнера, будет незамедлительно отвергнута Анкарой. Никто не в праве предлагать ей статус страны второго класса», — цитирует Челика ТАСС.

Министр подчеркнул, что Турцию не стоит воспринимать как лагерь для беженцев, «с которым необходимо сотрудничать в вопросах предотвращения нелегальной миграции». Челик также добавил, что «Турцию надо воспринимать как государство».

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 января на пресс-конференции в Софии заявил, что Турция продолжает отдаляться от вступления в ЕС, «пока в ее тюрьмах находятся журналисты». При этом он подчеркнул, что республика остается важным для ЕС партнером в целом.

Портал iz.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести личную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель для разрешения проблем в отношениях между странами.