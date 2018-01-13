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Два человека погибли из-за взрыва в квартире в Подольске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два человека погибли в результате неустановленного хлопка в жилом доме в подмосковном Подольске, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты уточняют, что на телах погибших обнаружены рваные раны.

«Выбиты окна, возгорания не последовало», — уточняется в сообщении. 

По данным агентства «Интерфакс», инцидент произошел в квартире № 19 дома 9/48 на улице Красная. Погибшие — мужчина и женщина.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 13 января сообщалось, что неисправность самодельного водонагревателя привела к взрыву и разрушению межкомнатной перегородки в одной из квартир жилого дома в городе Подпорожье на северо-востоке Ленинградской области.

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