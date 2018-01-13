Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования набрал 39,1% голосов избирателей и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщает Lidove noviny.

По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50%, поэтому 26 и 27 января в стране пройдет второй тур выборов. Вместе с Земаном на следующий этап голосования попадет занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Иржи Драгош.

По предварительным данным, за Земана проголосовали почти 1,87 млн человек, за Драгоша — около 1,25 млн.

Průběžné výsledky prvního kola prezidentských voleb. Počet hlasů pro Miloše Zemana teď poprvé klesl pod 40 procent. Sečteno je bezmála 89 procent okrsků. http:// https://t.co/HKhNJLea5p pic.twitter.com/JEkVoh6xMg — Lidovky.cz (@lidovky) January 13, 2018

Первый тур выборов президента проходил в Чехии 12 и 13 января.

Во время голосования самого Земана на одном из участков произошел инцидент с участием полуобнаженной активистки движения Femen, которая мешала ему проголосовать. По мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, «неодетые, бесноватые, вечно орущие» активистки движения — один из образов «новой Украины».