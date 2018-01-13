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Водонагреватель взорвался в жилом доме в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неисправность самодельного водонагревателя привела к взрыву и разрушению межкомнатной перегородки в одной из квартир жилого дома в городе Подпорожье на северо-востоке Ленинградской области.

Об этом в субботу, 13 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточняет ТАСС, инцидент произошел на втором этаже дома 13 на проспекте Ленина.

«В квартире произошел сильный хлопок, вызванный разрушением самодельного водонагревателя», — уточнили спасатели.

Угрозы возгорания или дальнейшего обрушения нет, данных о пострадавших не поступало.

1 января сообщалось, что по факту смерти воспитателя от взрыва электрического бойлера в детском приюте в Приморском крае следователи завели уголовное дело. Инцидент произошел утром в воскресенье, 31 декабря, погибла 59-летняя женщина.

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