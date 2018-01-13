Спрыгнувший на рельсы в столичном метро получил ожоги

Пассажир московского метро, который спрыгнул на пути на станции «Бульвар Дмитрия Донского» 13 января, получил электроожоги, он находится в реанимации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина прыгал на рельсы и кричал, чтобы поезд сбил его.

По данным правоохранителей, когда мужчина спрыгнул на пути, поезда на станции не было. Чтобы достать пассажира, на путях было временно отключено электроснабжение. после этого пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

«Из медучреждения поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: электротравма, электроожог 1-й, 2-й, 3-й степени на 3% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в ожоговую реанимацию», — цитирует Мышляева ТАСС.