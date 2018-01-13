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Полевая кухня появилась на закрытой из-за непогоды Керченской переправе

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В портах Керченской паромной переправы, закрытой из-за непогоды, для ожидающих пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, а также открыли полевую кухню. Ранее стало известно, что более 500 автомобилей и 30 автобусов скопились со стороны Краснодарского края и Крыма в ожидании открытия парома.

«В обоих портах пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты», — сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы «Морская дирекция» Анна Дятловская, передает «РИА Новости».

Также уточняется, что детей из Брянска, следовавших в Крым, расселили в близлежащем поселке.

Движение паромов приостановлено из-за сильного ветра минувшей ночью. По данным метеорологов, с 13 по 15 января в Крыму ожидается похолодание, сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

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