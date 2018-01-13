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СКР начал проверку по факту гибели члена сборной РФ по стрельбе

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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По факту гибели серебряного призера чемпионата Европы среди юниоров и члена сборной России по пулевой стрельбе Валерия Давыдова началась доследственная проверка. Об этом в субботу, 13 января, передает следственное управление СК РФ по Орловской области.

Стрелковый союз России сообщил о том, что Валерий Давыдов скончался 13 января. 21-летний спортсмен получил ранение в висок из травматического оружия 11 января. Сообщается, что выстрел не имел отношения к тренировочному процессу и соревнованиям.

После полученного ранения молодой человек был доставлен в Болховскую райбольницу. Сообщается, что для проведения операции выезжала бригада нейрохирургов из Орловской областной больницы. Однако вечером 12 января состояние спортсмена оценивалось как критическое.

«Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров», — говорится в сообщении Стрелкового союза РФ.

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