Движение на Дмитровском шоссе ограничат из-за строительства метро

Движение транспорта на участке Дмитровского шоссе столицы ограничат с середины января до конца мая из-за строительства метро. Об этом 13 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что ограничения связаны с продолжением салатовой ветки метрополитена.

«С 15 января по 30 мая 2018 года будет круглосуточно ограничено движения на участке Дмитровского шоссе от дома 70 до пересечения с Бескудниковским бульваром в связи со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии. Движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

По причине ремонта инженерных коммуникаций на период до 30 апреля будет также ограничено движение на Платовской улице и Можайском Валу.