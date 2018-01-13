Прямой эфир

Движение на Дмитровском шоссе ограничат из-за строительства метро

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение транспорта на участке Дмитровского шоссе столицы ограничат с середины января до конца мая из-за строительства метро. Об этом 13 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что ограничения связаны с продолжением салатовой ветки метрополитена.

«С 15 января по 30 мая 2018 года будет круглосуточно ограничено движения на участке Дмитровского шоссе от дома 70 до пересечения с Бескудниковским бульваром в связи со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии. Движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

По причине ремонта инженерных коммуникаций на период до 30 апреля будет также ограничено движение на Платовской улице и Можайском Валу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы призвали жителей пересесть на общественный транспорт
Ограничено движение по Волоколамскому тоннелю в Москве

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017