Медведев поздравил археолога Любина со столетием

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил со столетием археолога, ведущего научного сотрудника-консультанта отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василия Любина. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии», — отмечается в сообщении.

По словам премьера, маршруты ученого за годы работы охватили почти все республики и края Северного Кавказа. Кроме того, Любин работал в Армении, Азербайджане, Туркмении и Африке. В каждой из стран он делал открытия мирового уровня.