Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Два человека пострадали в результате аварии с участием нескольких автомобилей на Калужском шоссе. Об этом заявила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

ДТП произошло на 49-м км дороги.

На место происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. Пострадавшим была оказана первая помощь.

Ранее 13 января четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадали несколько человек, включая двоих детей, которые оказались зажаты в одной из машин.