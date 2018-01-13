Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе
Два человека пострадали в результате аварии с участием нескольких автомобилей на Калужском шоссе. Об этом заявила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
ДТП произошло на 49-м км дороги.
На место происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. Пострадавшим была оказана первая помощь.
Ранее 13 января четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадали несколько человек, включая двоих детей, которые оказались зажаты в одной из машин.