Около 60 тыс. жителей Дагестана остались без света

Около 60 тыс. человек в горах Дагестана остались без электроснабжения. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сообщается, что отключение высоковольтной линии Хунзах–Шамильское–Анцух произошло в субботу, 13 января в 12:31 мск. Как передает АО «Дагестанская сетевая компания», ЛЭП отключилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Без света остались жители Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов республики. Отмечается, что социально значимых объектов в зоне отключения нет. В компании отметили, что запитать по резервной схеме нет возможности в связи с тем, что линия является тупиковой.

Портал iz.ru писал о том, что 12 января из-за шквалистого ветра остались обесточенными пригородные поселки Барнаула. В Благодатном свет погас почти в сотне домов.