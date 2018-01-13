Эротический роман авторства Эммануэля Макрона обсуждают во Франции

Французские СМИ обсуждают слухи о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начале своих отношений с учительницей, а ныне женой Бриджит, пишет издание The Local.

Журналисты уточняют, что поводом для появления слухов стало издание биографии первой леди Франции, которое вскоре появится на прилавках магазинов. Автор биографии Маэль Брун узнала, что в 1993 году 16-летний Макрон написал роман подобного рода и несколько стихов.

О том, что юношеские произведения французского лидера были связаны именно с Бриджит, намекнула журналистам бывшая соседка Макрона.

«Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал», — рассказала она журналу Closer, передает «Газета.ру».

Женщина отметила, что это был смелый и немного непристойный роман, в котором была описана личная жизнь Макрона, но изменены имена героев.

Ранее в январе Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.