Появилось видео с остановившим движение в столичном метро неадекватным мужчиной

Неадекватный мужчина остановил движение поездов на серой ветке метро в Москве. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Как уточняет РЕН ТВ, мужчина прыгал на рельсы и кричал, чтобы поезд сбил его. По данным телеканала, полицейским удалось предотвратить трагедию — мужчина не пострадал. Но движение поездов было временно приостановлено.

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