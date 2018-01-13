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Появилось видео с остановившим движение в столичном метро неадекватным мужчиной

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Фото: IZ.RU
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Неадекватный мужчина остановил движение поездов на серой ветке метро в Москве. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского». 

Как уточняет РЕН ТВ, мужчина прыгал на рельсы и кричал, чтобы поезд сбил его. По данным телеканала, полицейским удалось предотвратить трагедию — мужчина не пострадал. Но движение поездов было временно приостановлено. 

Ранее стало известно, что порядка 35 тыс. человек встретили Новый год в столичном метро и на МЦК.

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